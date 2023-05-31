31 мая, 10:02

Путин и президент Эритреи проведут встречу с делегациями

После нее состоится рабочий завтрак

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с главой Эритреи Исайясом Афеворки, состоятся переговоры с участием делегаций, после них - рабочий завтрак, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будут переговоры двух делегаций, российской и эритрейской, затем два президента продолжат общение за рабочим завтраком. Это все пройдет в Кремле", - сказал Песков.

Он напомнил, что также у Путина в среду запланировано совещание с кабмином. "Вечером будет закрытая часть рабочего дня президента, это обычные внутренние встречи и совещания", - добавил пресс-секретарь. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЭритреяРоссия
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