Путин и президент Эритреи проведут встречу с делегациями

После нее состоится рабочий завтрак

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с главой Эритреи Исайясом Афеворки, состоятся переговоры с участием делегаций, после них - рабочий завтрак, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будут переговоры двух делегаций, российской и эритрейской, затем два президента продолжат общение за рабочим завтраком. Это все пройдет в Кремле", - сказал Песков.

Он напомнил, что также у Путина в среду запланировано совещание с кабмином. "Вечером будет закрытая часть рабочего дня президента, это обычные внутренние встречи и совещания", - добавил пресс-секретарь.