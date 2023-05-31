31 мая, 10:22

Песков прокомментировал расхождения в данных СМИ о количестве атаковавших Москву дронов

Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Как отметил пресс-секретарь президента, нужно ориентироваться на информацию Минобороны

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. СМИ не могут быть первоисточником информации о числе беспилотников, атаковавших Москву, ориентироваться нужно на данные Минобороны, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Возможность военного положения, Косово и компьютерные игры. Темы брифинга Пескова

"СМИ не могут являться первоисточником. Первоисточником является министерство обороны - профильное ведомство. Поэтому нужно ориентироваться на те данные, которые дало министерство обороны", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать расхождения в данных о количестве дронов.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получил незначительные повреждения. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация