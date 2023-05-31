31 мая, 10:23,
обновлено 31 мая, 10:44

Лавров заявил о готовности РФ поставлять Мозамбику продукцию военного назначения

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева) и президент Мозамбика Филипе Ньюси (справа)
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Как уточнил глава МИД РФ, речь идет о поставках "для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала" страны

МАПУТУ /Мозамбик/, 31 мая. /ТАСС/. Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для обеспечения обороноспособности и усиления антитеррористического потенциала, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.

"В развитие имеющегося здесь уже хорошего опыта будем готовы поставлять мозамбикским друзьям продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала", - сказал он.

Лавров также указал, что на переговорах с президентом республики Филипе Ньюси была достигнута договоренность о подготовке третьего заседания рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству, "которое стояло на паузе" из-за пандемии коронавируса. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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