Лавров заявил о готовности РФ поставлять Мозамбику продукцию военного назначения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева) и президент Мозамбика Филипе Ньюси (справа)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева) и президент Мозамбика Филипе Ньюси (справа)

Как уточнил глава МИД РФ, речь идет о поставках "для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала" страны

МАПУТУ /Мозамбик/, 31 мая. /ТАСС/. Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для обеспечения обороноспособности и усиления антитеррористического потенциала, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.

"В развитие имеющегося здесь уже хорошего опыта будем готовы поставлять мозамбикским друзьям продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала", - сказал он.

Лавров также указал, что на переговорах с президентом республики Филипе Ньюси была достигнута договоренность о подготовке третьего заседания рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству, "которое стояло на паузе" из-за пандемии коронавируса.