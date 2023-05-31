Пушилин: переданные Киеву западные дальнобойные ракеты могут достичь любой точки ДНР

Обстрелам подвергается почти вся территория республики, подчеркнул врио главы региона

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Имеющиеся у Киева западные дальнобойные ракеты теоретически могут долететь до любых населенных пунктов ДНР. Об этом сообщил журналистам в среду врио главы республики Денис Пушилин.

"Обстрелам подвергается почти вся территория ДНР. Мы видим, что Запад поставляет такое вооружение (дальнобойные ракеты- прим. ТАСС) украинскому режиму, что переходит определенные черты. И мы видим, что ракеты с учетом их дальности могут прилетать абсолютно везде [в ДНР]. Но мы все равно работаем, мы рассчитываем на наши вооруженные силы, на работу [систем] ПВО", - сказал Пушилин после расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и торговли РФ.

11 мая о передаче Киеву крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. 13 мая сообщалось о применении этих ракет для обстрела Луганска. 15 мая Министерство обороны РФ впервые информировало о том, что российские средства ПВО сбили ракету Storm Shadow. 26 мая Вооруженные силы Украины обстреляли этими ракетами Мариуполь.