Губернатор Приангарья готов возглавить список "Единой России" на выборах в заксобрание

Предварительное голосование партии проходило с 22 по 28 мая

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев готов возглавить список "Единой России" на выборах в заксобрание региона, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Об этом он сообщил журналистам на брифинге по итогам праймериз.

"Планирую, конечно. Выдвижение будет в начале июля, если партия доверит мне, я готов в этом плане помочь. У меня нет никаких сомнений, так как я руководитель, глава области, и я понимаю зону своей ответственности за те решения, которые принимаются. Поэтому не вижу оснований не возглавлять. Доверие будет - сделаю", - сказал Кобзев.

Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходило с 22 по 28 мая. Участниками праймериз в Иркутской области стали 343 человека. Как сообщил журналистам руководитель исполкома иркутского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Мясников, для Приангарья это исторический максимум. Голосовали за участников праймериз 144 тыс. человек. "Избран новый состав кандидатов, претендентов на выдвижение, предполагается достаточно большая ротация состава заксобрания, в том числе фракции "Единой России", в соответствии с требованием времени и политического момента", - сказал Мясников.

Кобзев возглавил Иркутскую область в декабре 2019 года. В ноябре 2021 года он вступил в "Единую Россию", а в январе 2022 года стал секретарем регионального отделения партии.