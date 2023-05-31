Рогов считает, что МАГАТЭ не будет прямо обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сообщил, что наблюдатели агентства начнут отслеживать военную активность на Запорожской АЭС и вокруг нее, в том числе возможную милитаризацию станции и направленные против нее атаки

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не будет прямо обвинять Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстрелах Запорожской АЭС, несмотря на заявление главы агентства Рафаэля Гросси о том, что наблюдатели МАГАТЭ начнут отслеживать направленные против станции атаки. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Заявление правильное, но его реализация, честно говоря, у меня вызывает очень большие сомнения. Прямо обвинять Украину или ВСУ в обстрелах станции МАГАТЭ не будет. <...> Пока режим [президента Украины Владимира] Зеленского будет иметь возможность безнаказанно творить все что угодно под крышей США, Британии и вообще объединенного Запада, никакой Гросси, никакое МАГАТЭ на это повлиять не смогут. Будут фиксировать прилеты, но говорить, что прилетело, судя по всему, сверху. Примерно такие выводы будут делаться", - считает Рогов.

Он обратил внимание на позицию Украины по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС на основе предложенных Гросси Совбезу ООН пяти принципов. "Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что они принимают во внимание этот план Гросси из пяти пунктов, но о чем-то, по его словам, реальном можно говорить после того, как Россия выйдет с Запорожской АЭС", - отметил Рогов.

В среду Гросси после заседания Совета Безопасности ООН сообщил, что наблюдатели агентства начнут отслеживать военную активность на Запорожской АЭС и вокруг нее, в том числе возможную милитаризацию станции и направленные против нее атаки. Он пояснил, что МАГАТЭ будет немедленно сообщать о таких инцидентах международному сообществу, назвав это "сдерживающим фактором на случай, если кому-то придет в голову атаковать атомную станцию".

Гросси ранее предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.