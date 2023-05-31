Суд признал незаконным расторжение договора аренды участка для посольства РФ в Австралии

В диппредставительстве намерены возобновить работы на объекте и своевременно завершить начатое строительство

СИДНЕЙ, 31 мая. /ТАСС/. Федеральный суд Австралии отменил в среду решение о расторжении договора аренды участка для нового здания посольства России в Австралии. Об этом сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве.

Там отметили, что суд признал "уведомление о расторжении договора аренды, выданное Национальным управлением капитального строительства в отношении строительной площадки посольства России в Ярраламле (район в центре австралийской столицы Канберры - прим. ТАСС), недействительным и не имеющим юридической силы". "Это позитивное завершение многомесячного и непростого процесса", - подчеркнул посол РФ Алексей Павловский.

Также в диппредставительстве уточнили, что намерены возобновить работы на объекте и своевременно завершить начатое там строительство.

В августе 2022 года управление правительства Австралии, ведающее вопросами федеральной столицы, разместило на своем сайте заявление о расторжении заключенного в декабре 2008 года договора аренды участка для строительства нового комплекса российского посольства. Причиной принятого решения в ведомстве назвали тот факт, что РФ не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения, и теперь "незаконченная стройка вредит общей эстетике, значимости и респектабельности района, отведенного для дипломатических миссий и иностранных представительств в столице страны". Российская дипмиссия заявила, что оспорит это решение в суде.