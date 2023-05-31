Лавров прокомментировал слова посла США в ЮАР о поставках оружия в Россию

Глава МИД РФ порекомендовал ему "знать свое место и не лезть в чужие дела"

МАПУТУ /Мозамбик/, 31 мая. /ТАСС/. Послу Соединенных Штатов в Претории, заявившему о якобы имевших место поставках оружия из ЮАР в РФ, нужно знать свое место и не лезть в чужие дела. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского дипломата, который считает, что российское судно под названием Lady R якобы везло оружие из ЮАР в Россию.

"ЮАР является суверенным государством. РФ является суверенным государством. Мы выстраиваем отношения между собой в полном соответствии с нормами и принципами международного права, существующими в соответствующей сфере. Если в любой сфере нашего сотрудничества возникают у той или иной стороны-участницы какие-то вопросы, то мы эти вопросы решаем по двусторонней линии", - сказал глава МИД РФ.

"Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, которая, как я понимаю, вас заинтересовала, то еще раз подчеркну: мы никогда не нарушаем международные нормы, а вот наши западные коллеги их нарушают, декларировав нейтралитет в отношении событий на Украине, накачивают эту страну огромным количеством современных дальнобойных и в общем-то небезопасных вооружений, в том числе и для тех, кто их применяет, имею в виду снаряды с обедненным ураном, например", - отметил он.

Лавров подчеркнул, что Запад дает оружие киевскому режиму, "чьи официальные представители громогласно грозятся убивать всех русских". "Поэтому американским послам, наверное, лучше все-таки заняться собственным имиджем в глазах зарубежной публики", - заключил он.