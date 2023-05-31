Володин назвал принятые законы по поддержке участников СВО и их семей самыми важными в мае

Спикер Госдумы также отметил работу в мае комитета по обороне, подготовившего законопроект о сохранении за военнослужащими-контрактниками и членами их семей права пользования занимаемым ими служебным жильем

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Законы о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей являются самим важными из принятых Госдумой в мае. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин с среду.

"Законы, которыми предлагаются дополнительные меры поддержки участников СВО и членов их семей, являются наиболее важными в мае. Согласно одному из них за военнослужащими-контрактниками, проходящими службу за пределами России или в воинских частях, дислоцированных в отдельных регионах России, и членами их семей будет сохранено право пользования занимаемым ими служебным жильем. Другим законом участники СВО освобождаются от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав взамен утраченных или пришедших в негодность. Данная льгота распространена на всех участников СВО, в том числе на сотрудников полиции, Росгвардии и других силовых структур, а также на ветеранов СВО. Эти меры - еще одно решение в поддержку тех, кто защищает нашу страну и граждан", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Также председатель палаты отметил работу в мае комитета по обороне, подготовившего законопроект о сохранении за военнослужащими-контрактниками и членами их семей права пользования занимаемым ими служебным жильем. Среди депутатов Володин выделил Дмитрия Вяткина ("Единая Россия"), Алексея Куринного (КПРФ), Евгения Маркова (ЛДПР), Михаила Делягина ("Справедливая Россия - За правду") и Владислава Даванкова ("Новые люди").