31 мая, 11:13,
обновлено 31 мая, 11:33

Лавров: ВС России занимаются последствиями поставок вооружений Запада на Украину

Глав МИД РФ выразил уверенность, что у российских военных "есть ответы на все вопросы"

МАПУТУ /Мозамбик/, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ занимаются последствиями поставок западного вооружения Киеву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выразив уверенность, что у российских военных "есть ответы на все вопросы".

"Что касается последствий этой преступной линии [на поставку западного оружия Киеву], то последствиями занимаются наши вооруженные силы. Я уверен, что у них есть ответы на все вопросы", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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