Лавров: ВС России занимаются последствиями поставок вооружений Запада на Украину

Глав МИД РФ выразил уверенность, что у российских военных "есть ответы на все вопросы"

МАПУТУ /Мозамбик/, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ занимаются последствиями поставок западного вооружения Киеву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выразив уверенность, что у российских военных "есть ответы на все вопросы".

"Что касается последствий этой преступной линии [на поставку западного оружия Киеву], то последствиями занимаются наши вооруженные силы. Я уверен, что у них есть ответы на все вопросы", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.