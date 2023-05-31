31 мая, 11:18,
обновлено 31 мая, 11:44
Военная операция на Украине

Лавров: Лондон подстрекает Киев к проведению террористических операций против РФ

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД РФ прокомментировал высказывания министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли

МАПУТУ /Мозамбик/, 31 мая. /ТАСС/. Лондон напрямую подстрекает Киев к проведению террористических операций против России, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова главы МИД Британии Джеймса Клеверли.

"Один из главных кукловодов, тех, кто подзуживает весь Запад на все более открытую и все более серьезную поддержку Украины, - это Лондон. Министр иностранных дел Британии рассуждал на телевидении или в соцсетях о том, что Великобритания не поощряет удары по собственно российской территории, но "украинской власти и украинским вооруженным силам виднее, как они хотят обеспечивать свою территориальную целостность". [Это] прямое подстрекательство к тому, что делают террористы из Киева", - сказал глава российского дипведомства на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.

Он добавил, что Вооруженные силы РФ занимаются последствиями "преступной линии" на поставки западного вооружения Киеву. "Я уверен, что у них есть ответы на все вопросы", - заключил министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация