Посольство РФ расценило заявление МИД Британии как поощрение Киева к терактам в России

Речь идет о высказывании главы МИД Джеймса Клеверли о том, что Украина имеет право совершать атаки против РФ за пределами своей территории

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Заявления главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что Украина имеет право совершать атаки против РФ за пределами своей территории, поощряют Киев совершать новые теракты на территории России. Об этом говорится в комментарии, распространенном в среду посольством России в Великобритании в ответ на высказывания Клеверли, сделанные им накануне в Таллине.

"Воинственные заявления главы британской "дипломатии" нельзя рассматривать иначе как поощрение киевского режима к новым террористическим нападениям на гражданские объекты и мирных жителей нашей страны. Видимо, из окон Форин оффиса (или из Эстонии) московские жилые дома видятся "легитимными военными объектами". Полагаем, что подобные высказывания характеризуют и готовность самого Клеверли принять на себя ответственность за причиняемые россиянам ущерб и страдания, а также за опаснейшую эскалацию конфликта", - сообщили в диппредставительстве.

"Похоже, стремясь брать все новые высоты в спирали нагнетания украинского конфликта, британский официоз на данном этапе сумел превзойти по безрассудности риторики даже своих старших заокеанских партнеров", - добавил представитель посольства.