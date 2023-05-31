Лавров: решения Международного уголовного суда не имеют для РФ юридической силы

Глав МИД РФ подчеркнул, что санкции МУС не помешают проведению запланированных мероприятий по линии БРИКС в ЮАР

МАПУТУ /Мозамбик/, 31 мая. /ТАСС/. Никакие санкции Международного уголовного суда (МУС) не помешают проведению запланированных мероприятий по линии БРИКС в ЮАР под председательством этой страны, поскольку решения МУС не имеют юридической силы для России и большинства других государств. Об этом заявил в среду на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Решения так называемого Международного уголовного суда для нас, как и для подавляющего большинства других стран, не имеют какой-либо юридической силы", - констатировал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства рекомендовал сомневающимся обратиться за разъяснениями к представителям США, напомнив тем, кто запамятовал, что, когда "МУС вдруг решил расследовать преступления американцев в Афганистане, американский президент пригрозил подвести под санкции всех, кто посмеет это сделать".

"То есть сами американцы, на мнение которых многие так любят ссылаться, ни в грош не ставят эту контору, - резюмировал Лавров. - А если сейчас кто-то, в частности разговаривающий на хорошем английском языке, решил использовать этот инструмент против России, то еще раз хочу сослаться на неприемлемость тех правил, по которым Запад пытается решать международные вопросы исключительно в свою пользу, как делали колониальные державы: жить за счет других".