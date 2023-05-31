Лавров: РФ в отличие от Запада не навязывает свою позицию по Украине другим странам

Глава МИД РФ отметил, что западные страны "никаких особых подходов не излагают"

МАПУТУ /Мозамбик/, 31 мая. /ТАСС/. Россия в отличие от Запада уважительно доносит до других стран свою позицию по Украине, полагая, что они в состоянии сами сделать выводы. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.

"Во всех наших контактах и здесь, и в других странах, куда мы ездим, в ходе контактов с гостями, которые к нам приезжают, конечно же, обсуждается украинская тема, мы излагаем свои оценки и свои подходы. <…> Мы разъясняем и с уважением относимся к умственным способностям наших собеседников, полагая, что они сами в состоянии сделать выводы, а Запад такого уважения не проявляет и требует от всех", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что западные страны "никаких особых подходов не излагают". "Он (Запад - прим. ТАСС) приезжает и говорит: Россия - агрессор, вы должны осудить, проголосовать, как мы скажем, присоединиться к санкциям", - добавил Лавров.