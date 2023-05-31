Володин считает, что из-за политики США для многих государств наступило тяжелое время

В частности, по словам спикера Госдумы, Молдавия "фактически потеряла свой суверенитет", многие вопросы решаются не в интересах граждан этой страны

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Тяжелое время наступило для многих государств из-за политики, которую проводят США. Об этом заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в ходе правительственного часа в Госдуме вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил, что цифры указывают на проигрыш Молдавии из-за отдаления от России.

По словам Володина, Молдавия "фактически потеряла свой суверенитет", многие вопросы решаются не в интересах граждан этой страны.

"Для многих государств тяжелое время наступило в связи с политикой, которую проводят Соединенные Штаты Америки. Они не смотрят на народ так же, как не смотрят на украинцев, считая их расходным материалом", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы. Спикер вновь подчеркнул необходимость создания "многополярного мира, полноценного, справедливого".