31 мая, 11:41

Володин считает, что из-за политики США для многих государств наступило тяжелое время

В частности, по словам спикера Госдумы, Молдавия "фактически потеряла свой суверенитет", многие вопросы решаются не в интересах граждан этой страны

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Тяжелое время наступило для многих государств из-за политики, которую проводят США. Об этом заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в ходе правительственного часа в Госдуме вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил, что цифры указывают на проигрыш Молдавии из-за отдаления от России.

По словам Володина, Молдавия "фактически потеряла свой суверенитет", многие вопросы решаются не в интересах граждан этой страны.

"Для многих государств тяжелое время наступило в связи с политикой, которую проводят Соединенные Штаты Америки. Они не смотрят на народ так же, как не смотрят на украинцев, считая их расходным материалом", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы. Спикер вновь подчеркнул необходимость создания "многополярного мира, полноценного, справедливого". 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичСШАРоссия
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