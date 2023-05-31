Захарова анонсировала заявление МИД РФ в связи с требованием ФРГ закрыть консульства

Оно ожидается в ближайшее время

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. МИД России в ближайшее время сделает заявление по ситуации с требованием Берлина закрыть четыре из пяти генконсульств РФ в Германии. Об этом заявила ТАСС в среду официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"В ближайшее время ожидается заявление МИД", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать решение германской стороны.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на брифинге в среду сообщил, что германские власти заявили Москве о необходимости прекратить работу четырех из пяти генконсульств России в Германии в качестве ответа на решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений в РФ до 350. Он добавил, что Берлин также принял решение о закрытии генконсульств в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.