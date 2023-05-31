Оверчук анонсировал заседание рабочей группы России, Азербайджана и Армении

Оно состоится в ближайшее время, отметил зампредседателя правительства

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Новая встреча трехсторонней рабочей группы России, Азербайджана и Армении пройдет в самое ближайшее время, заявил в среду журналистам заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

По его словам, 31 мая достигнута договоренность, что встреча этой рабочей группы "состоится в самое ближайшее время".

"Сегодня мы очень близко подошли к тому, чтобы говорить о том, что мы можем восстановить железнодорожное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванью. При этом также и Армения получает возможность разблокирования и движения через Нахичевань, через Азербайджан в Россию, в другие страны ЕАЭС, - продолжил он. - Действительно, те решения, которые мы готовим в рамках трехсторонней рабочей группы, имеют, несомненно, большое значение для стабилизации всей ситуации в регионе Южного Кавказа и разблокирования Армении".

Оверчук отметил, что вопросы, которые будут рассматриваться на предстоящей встрече, "действительно, касаются технических деталей, связанных с модальностями пересечения границы между Азербайджаном и Арменией". "Речь идет о том, что на этой границе будет существовать паспортный контроль и таможенный контроль, и все иные виды контроля, которые существуют на международных границах", - добавил он.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января 2021 года они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.