Медведев заявил, что многополярный мир должен прийти на смену неоколониальным практикам

По словам зампредседателя Совбеза, пока мир "назвать справедливым, к сожалению, нельзя"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Неоколониальные практики должны остаться в прошлом и уступить место многополярному миру, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Тема борьбы с неоколониализмом не просто актуальна, она остается одной из самых острых и, может быть, вполне современных проблем текущей политической жизни", - сказал политик в среду в ходе второго заседания оргкомитета объединения политических и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".

По его словам, "очевидно, что сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить место многополярному мироустройству". "Действуя во имя безопасности и благополучия наших народов, мы должны стремиться к тому, чтобы сделать наш мир более справедливым", - подчеркнул Медведев, отметив, что пока мир "назвать справедливым, к сожалению, нельзя".

По его словам, задача форума - "защитить священное право людей самостоятельно определять свой путь развития в каждой конкретной стране с безусловным соблюдением общепринятых норм международного права и с опорой на Устав ООН".