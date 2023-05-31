31 мая, 12:08

Комитет Думы одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Сергей Мальгавко/ ТАСС
Крымский мост через Керченский пролив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Документ был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате денонсировать договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Заключение комитета опубликовано в среду в думской базе данных.

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"Комитет Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендует Государственной думе денонсировать договор", - говорится в заключении.

Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В документе отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

В понедельник источник ТАСС в аппарате Госдумы сообщил, что законопроект о денонсации планируется рассмотреть на пленарном заседании 1 июня. 

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