31 мая, 12:39

Госдума в I чтении обязала кабмин представлять доклад о госполитике в сфере образования

Согласно соответствующему законопроекту, доклад должен включать информацию о реализации госполитики в сфере общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, обязывающий правительство РФ каждый год представлять парламенту доклад о реализации государственной политики в сфере образования.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным в мае, поправками дополняется закон "Об образовании в РФ". Документ обязывает правительство РФ ежегодно представлять Госдуме и Совфеду национальный доклад о реализации государственной политики в сфере образования.

"Информация представителей правительства Российской Федерации о национальном докладе о реализации государственной политики в сфере образования заслушивается на заседаниях Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", - указывается в тексте документа.

При этом отмечается, что документ должен включать как доклад о реализации госполитики в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования детей и взрослых, так и доклад о реализации госполитики в сфере высшего образования. Согласно законопроекту, доклад также должен быть опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Как ранее указывал Володин, нововведение позволит "предметно обсуждать поставленные вопросы и повысит качество принимаемых решений". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация