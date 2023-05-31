Госдума в I чтении обязала кабмин представлять доклад о госполитике в сфере образования

Согласно соответствующему законопроекту, доклад должен включать информацию о реализации госполитики в сфере общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, обязывающий правительство РФ каждый год представлять парламенту доклад о реализации государственной политики в сфере образования.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным в мае, поправками дополняется закон "Об образовании в РФ". Документ обязывает правительство РФ ежегодно представлять Госдуме и Совфеду национальный доклад о реализации государственной политики в сфере образования.

"Информация представителей правительства Российской Федерации о национальном докладе о реализации государственной политики в сфере образования заслушивается на заседаниях Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", - указывается в тексте документа.

При этом отмечается, что документ должен включать как доклад о реализации госполитики в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования детей и взрослых, так и доклад о реализации госполитики в сфере высшего образования. Согласно законопроекту, доклад также должен быть опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Как ранее указывал Володин, нововведение позволит "предметно обсуждать поставленные вопросы и повысит качество принимаемых решений".