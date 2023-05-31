Медведев анонсировал в октябре учреждение Форума сторонников борьбы с неоколониализмом

Зампредседателя Совета безопасности отметил важность обеспечения на форуме широкого представительства политических партий, общественных сил, которые выступают против тотального доминирования бывших монополий

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Учредительное мероприятие Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма пройдет 18-20 октября в Москве. Об этом в среду сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Были проведены предварительные консультации, по итогам которых подготовлен проект программы учредительного мероприятия форума. Я напомню, планируется, что это мероприятие пройдет в октябре этого года, а именно 18-20 октября в Москве. Кроме того, представлен на утверждение проект совместного обращения от имени оргкомитета к потенциальным участникам форума", - сказал Медведев в ходе второго заседания оргкомитета объединения политических и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".

Он отметил важность обеспечения на форуме широкого представительства политических партий, общественных сил, которые выступают против тотального доминирования бывших монополий. "К сожалению, это сложившаяся на сегодняшний день ситуация во многих сферах. Эти деструктивные действия в целом ведут к подрыву суверенитета развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки, и мешают развиваться нашей стране. Уверен, что совместная работа участников форума внесет весомый вклад в формирование справедливого мира, а именно он нам и нужен", - заключил Медведев.