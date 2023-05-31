31 мая, 13:19
Военная операция на Украине

Захарова назвала смехотворными заявления США о нежелании эскалации конфликта на Украине

По словам официального представителя МИД РФ, "война Запада" в гибридном формате уже давно идет"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала смехотворными заявления Соединенных Штатов о том, что они не хотят превращения конфликта на Украине в "войну против Запада" из-за украинских атак по территории России.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Смешно. Сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров, а теперь заявляют о "нежелании эскалации", - написала она в среду в своем Telegram-канале.

"Война Запада" в гибридном формате уже давно идет", - добавила дипломат.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получил незначительные повреждения. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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