Путин начал переговоры с президентом Эритреи

Нынешние переговоры стали первой встречей лидеров двух стран

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с главой Эритреи Исайясом Афеворки, который находится в России с официальным визитом.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, лидеры планируют обсудить перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Нынешние переговоры стали первой встречей лидеров двух стран.

Эритрея располагается в северо-восточной части Африки. Бывшее колониальное владение Италии (Итальянская Восточная Африка), затем - часть Эфиопии, независимость провозглашена 24 мая 1993 года. Столица - г. Асмэра. Афеворки является первым и пока единственным президентом Эритреи.

Дипломатические отношения между Россией и Эритреей были установлены в день провозглашения независимости страны. Двусторонние контакты активизировались в середине 2010-х годов, регулярно визиты в Россию совершает министр иностранных дел Эритреи Осман Салех Мохаммед. Первый визит главы МИД РФ в Эритрею с момента установления дипотношений состоялся 26 января нынешнего года - страну посетил Сергей Лавров. Эритрея стала одной из немногих стран, выступивших против антироссийских резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в связи с ситуацией на Украине.

По данным за 2022 год, товарооборот между Россией и Эритреей составил $13,5 млн, при этом на экспорт из России в Эритрею пришлось $12,7 млн. C 2015 года эритрейцам предоставляются стипендии для обучения в российских вузах на бюджетной основе.