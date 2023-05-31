Путин сообщил о планах РФ и Эритреи подписать соглашения о сотрудничестве

Президент России отметил, что видит перспективы для развития торгово-экономических связей двух стран

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о планах подписать соглашения о сотрудничестве между правительствами РФ и Эритреи. Глава российского государства видит перспективы для развития торгово-экономических связей двух стран.

"Конечно, мы должны прежде всего уделить внимание развитию торгово-экономических связей, здесь у нас есть неплохие перспективы по очень многим направлениям", - сказал Путин на встрече с президентом Эритреи Исайясом Афеворки в среду в Кремле.

"На повестке дня у нас подписание ряда межправительственных соглашений. Надеюсь, что коллеги поработали и мы сможем это сделать", - отметил российский лидер.

"Уверен, что наши сегодняшние переговоры пройдут успешно, пойдут на благо развития отношений между Российской Федерацией и Эритреей", - подчеркнул Путин.

Президент РФ признался, что рад видеть главу Эритреи в Москве, для которого это первый официальный визит в Россию. Глава российского государства обратил внимание, что недавнее 30-летие независимости Эритреи совпадает с датой установления дипломатических отношений между двумя странами. Путин поблагодарил Афеворки за то, что за время его руководства Эритреей "отношения между странами развиваются и укрепляются". Афеворки является первым и пока единственными президентом Эритреи.

По оценке Путина, между РФ и Эритреей "развиваются контакты в политической сфере". "Мы сотрудничаем на площадке Организации Объединенных Наций. У нас неплохо развиваются отношения в гуманитарной сфере, уже десятки студентов из Эритреи получили образование в Российской Федерации, и этот процесс продолжается", - перечислил российский лидер. Он также напомнил о том, что нынешним летом РФ проведет второй саммит Россия - Африка, на который приглашен и президент Эритреи.