31 мая, 13:48,
обновлено 31 мая, 13:49
Выборы президента Турции

Володин представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана

Ожидается, что точная дата инаугурации турецкого президента станет известна после того, как ЦИК республики огласит окончательные результаты второго тура выборов

ТАСС, 31 мая. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил в среду во время общения с прессой помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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"Да, Вячеслав Викторович Володин", - ответил Ушаков на вопрос журналиста о том, известно ли, кто будет представлять РФ на церемонии.

Ожидается, что точная дата инаугурации президента Эрдогана станет известна после того, как ЦИК Турции огласит окончательные результаты второго тура президентских выборов. Ранее источник в ЦИК сообщил ТАСС, что это может пройти 1 июня. В таком случае инаугурация может состоятся 3 июня. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипУшаков, Юрий ВикторовичВыборы президента Турции
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