Миссия РФ: тихая поддержка ЕС террористических методов Киева ведет к эскалации конфликта

Как отметили в постпредстве России при Евросоюзе, Западу безразлична судьба Украины, он использует украинский кризис в угоду своим претензиям на глобальное доминирование

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Постоянное представительство России при Евросоюзе в среду заявило ТАСС, что отказ представителя внешнеполитической службы ЕС комментировать атаку украинских беспилотников в Москве и Подмосковье говорит о том, что Брюссель молча поддерживает действия Киева, что ведет только к эскалации конфликта.

30 мая в ответ на вопросы журналистов по поводу атаки беспилотников официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил: "Мы приняли к сведению сообщения, что была атака дронов вокруг Москвы. Не нам это комментировать, мы не знаем ничего об этом, не знаем происхождения". По его словам, ЕС призывает РФ "не использовать это как предлог для дальнейшей эскалации" украинского конфликта.

"Уверены, что не только у нас вызвали недоумение слова официального представителя Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано, что заданный ему журналистом вопрос по поводу теракта в Московском регионе 30 мая 2023 года не заслуживает комментариев. Более того, мы убеждены, что преступные действия Киева должны быть решительно осуждены Евросоюзом", - заявили в миссии.

Представительство России при ЕС заявило, что для Киева "методы террора стали нормой". "По сути молчаливая поддержка Брюсселем подобных действий украинских властей, поощрение Киева на нанесение России ущерба "на поле боя" ведут к эскалации конфликта и побуждают его к новым преступным деяниям. Причем делается все это с использованием оружия, поставляемого Украине в том числе есовскими странами-членами", - сообщили в постпредстве.

В миссии считают, что Западу безразлична судьба Украины, он использует украинский кризис в угоду своим претензиям на глобальное доминирование. "Однако руководству Евросоюза, хотелось ли ему этого или нет, придется однажды выйти из псевдореальности, прекратить гибридную войну в отношении России и задуматься о поиске своего места в формирующемся многополярном мире", - заявили в постпредстве.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов самолетного типа, пять из них были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в столице обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получили незначительные повреждения.