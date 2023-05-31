Галузин обсудил с замглавы МИД Азербайджана перспективы сотрудничества между странами

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе встречи была "произведена обстоятельная сверка часов" по некоторым региональным и международным сюжетам

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел России и Азербайджана Михаил Галузин и Халаф Халафов обсудили на консультациях в среду состояние и перспективы сотрудничества между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном по итогам встречи.

"Предметно и в духе союзничества рассмотрены состояние и перспективы российско-азербайджанского сотрудничества, включая наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня", - указали в российском дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи была "произведена обстоятельная сверка часов" по некоторым региональным и международным сюжетам. "В свете состоявшихся 25 мая в Москве на полях Высшего Евразийского экономического совета контактов лидеров России, Азербайджана и Армении [Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна] особо акцентирована важность последовательной реализации всех достигнутых ими трехсторонних договоренностей", - подчеркнули в ведомстве.