В "Росэнергоатоме" прокомментировали слова Гросси о "крайне неустойчивой" ситуации на ЗАЭС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа считает, что безопасность Запорожской АЭС будет оставаться под угрозой, пока Украину не заставят соблюдать уставленные в ядерной энергетике правила

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет оставаться под угрозой до тех пор, пока Украину не заставят соблюдать уставленные в ядерной энергетике правила. Об этом в среду заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается "крайне неустойчивой и опасной".

"Нет хуже двух вещей - наказания без преступления и преступления без наказания. До тех пор, пока не введут механизмы реализации плана по обеспечению безопасности станции и ответственности за нарушение этих принципов, а также не вынудят Украину следовать этим правилам, все останется по-прежнему", - сказал Карчаа.

Он считает, что страны Запада не позволят этой ситуации разрешиться, так как в этом случае придется обвинить Украину в создании опасности ядерной катастрофы. Он уточнил, что им гораздо выгоднее необоснованно уличать Россию в инцидентах и делать из Украины жертву обстоятельств. "Вопрос сегодня не в атомной энергетике и не в Запорожской АЭС - он гораздо глубже и обширнее. Идет неприкрытая война против России. По законам войны, которую Запад нам навязывает, вести себя прилично они не предполагают", - подчеркнул он.

Во вторник Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации во вторник заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси. В свою очередь постпред Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что Киев выступает за демилитаризацию станции, однако в понедельник Гросси сообщал, что этот вопрос больше не рассматривается.