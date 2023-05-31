Пасечник заявил, что в ЛНР больше не будут создавать аппарат правительства

Все функции по реализации полномочий главы республики и правительства возлагаются на администрацию главы республики

ЛУГАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Аппарат правительства больше не будут создавать в ЛНР, его функции возложат на администрацию главы ЛНР. Об этом в среду сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

"В Конституцию Луганской Народной Республики внесены изменения. Данные поправки в законе исключают создание в республике аппарата правительства ЛНР. Все функции по реализации полномочий главы республики и правительства возлагаются исключительно на один орган власти - администрацию главы Луганской Народной Республики", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник добавил, что предпринятые шаги позволят "централизованно и эффективно выполнять поставленные перед руководством республики цели и задачи", а администрация обеспечит "слаженную работу и успешное развитие экономики в регионе".