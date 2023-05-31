Медведев: голосование на праймериз единороссов состоялось, система выдержала кибератаки

Как отметил председатель "Единой России", серьезных нарушений не зафиксировано

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Система предварительного голосования "Единой России" выдержала кибератаки из-за рубежа, праймериз состоялись. Об этом в среду заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Серьезные нарушения зафиксированы не были. Система успешно выдержала большое количество кибератак, а их, естественно, было много, и все, понятно, из-за рубежа. Это наши "друзья" старались нам сорвать эти процедуры, но у них ничего не вышло, и голосование можно считать состоявшимся", - сказал Медведев в ходе заседания генерального совета партии.

Медведев отметил, что процедура праймериз год от года совершенствуется, становится надежнее и удобнее. "Я уже не говорю о том, что процедура предварительного голосования нам очень сильно помогла в тот период, когда весь мир был скован пандемией. В этом году голосование во всех регионах, где состоятся выборы в сентябре, было электронным, за исключением новых субъектов России, в которых использовалась так называемая смешанная форма по понятным причинам", - сказал председатель "Единой России".

Он поблагодарил всех, кто принял участие в праймериз, а также отвечал за их организацию и проведение, "особенно в новых регионах, где все это сопряжено подчас с риском для жизни". "Знаю, как было непросто обеспечить в них условия для того, чтобы осуществить волеизъявление. Главным приоритетом для партии, естественно, здесь была безопасность избирателей. И в целом все состоялось вполне прилично", - констатировал Медведев.

Он также поздравил всех победителей, отметив, что у них есть преимущество перед их политическим оппонентами. "Впереди самая сложная фаза кампании. Нужно как можно активнее встречаться с людьми, погружаться в их проблемы, находить оптимальные решения. Надеюсь, что каждый победитель всем этим неплохо владеет. Я уверен, что вы достойно пройдете этот этап, сумеете одержать победу на предстоящих выборах", - сказал председатель единороссов и пожелал им успехов.

О праймериз

Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходило с 22 по 28 мая. В нем приняли участие более 16 тыс. кандидатов и более 3 млн избирателей. В новых регионах праймериз проходили в смешанном формате.

Предварительное голосование проводилось для определения представителей партии для участия в сентябрьских выборах в заксобрания, местные органы самоуправления.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.