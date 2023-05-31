В Думе создали рабочую группу по совершенствованию законодательства о беспилотниках

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что отсутствие комплексного регулирования сферы "на фоне роста диверсионных атак с применением беспилотников выглядит особенно тревожно"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Совет Думы на заседании в среду принял решение о создании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере применения беспилотников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Совет Госдумы поддержал сегодня нашу инициативу о создании рабочей группы парламента по совершенствованию законодательства в сфере регулирования применения беспилотников, включая выработку мер противодействия их противозаконному использованию", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что ранее депутаты четырех комитетов палаты направили обращение о создании рабочей группы на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Надеюсь, нам удастся в кратчайшие сроки подготовить пакет необходимых законопроектов", - добавил Хинштейн, отметив, что отсутствие комплексного регулирования сферы "на фоне роста диверсионных атак с применением беспилотников выглядит особенно тревожно".