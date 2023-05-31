Турчак заявил о большой поддержке участников СВО на праймериз "Единой России"

В предварительном голосовании приняли участие более 150 бойцов СВО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 150 бойцов СВО приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" и получили очень хорошую поддержку. Об этом в среду заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"В соответствии с вашим поручением, Дмитрий Анатольевич [Медведев, председатель "Единой России], мы уделили особое внимание приглашению к предварительному голосованию участников специальной военной операции. Всего приняло участие более 150 человек. Все они получили очень хорошую поддержку при голосовании", - сказал Турчак на заседании генсовета.

Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходило с 22 по 28 мая. В нем приняли участие более 16 тыс. кандидатов и более 3 млн избирателей. Предварительное голосование проводилось для определения представителей партии для участия в сентябрьских выборах.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.