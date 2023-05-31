Медведев предложил создать для новых регионов портал о социальных льготах

Этот портал должен быть сопряжен с "Госуслугами"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать портал "Я в России" для информирования жителей новых регионов о льготах и пособиях, решении сложностей с этим. С такой инициативой он выступил на заседании генерального совета партии. Предложение поддержал генсовет "Единой России".

"У нас есть идея - рассмотреть реализацию социального проекта для того, чтобы создать отдельный специальный интернет-портал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей под названием "Я в России", - предложил Медведев. Он пояснил, что это "такая оболочка, интерфейс для того, чтобы можно было решить целый комплекс задач, те сложности, с которыми сталкиваются жители новых территорий".

Политик уточнил, что трудности связаны с реализацией прав на различные социальные льготы и пособия.

Единый портал для жителей новых регионов "Я в России" должен быть сопряжен с "Госуслугами", сайтами организаций помощи.