31 мая, 15:41,
обновлено 31 мая, 15:49

Песков: странам Европы придется отвечать перед своим народом за военную поддержку Киева

Представитель Кремля отметил, что "избежать негативных последствий у них не получится"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Европейские и некоторые другие страны уже "по уши" влезли в конфликт на Украине, и рано или поздно им придется отвечать перед своими народами, потому что негативных последствий избежать не удастся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Рано или поздно европейским государствам и тем, кто уже активно, по уши влез в этот конфликт придется задуматься и придется отвечать перед своими народами, зачем они это делают. Потому что избежать негативных последствий у них не получится", - предупредил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Так он ответил на высказывания о "легитимности ударов Украины украинским оружием по России". Ранее в кабмине ФРГ назвали законными удары ВСУ по территории РФ оружием украинского производства. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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