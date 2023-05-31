Песков: странам Европы придется отвечать перед своим народом за военную поддержку Киева

Представитель Кремля отметил, что "избежать негативных последствий у них не получится"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Европейские и некоторые другие страны уже "по уши" влезли в конфликт на Украине, и рано или поздно им придется отвечать перед своими народами, потому что негативных последствий избежать не удастся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Рано или поздно европейским государствам и тем, кто уже активно, по уши влез в этот конфликт придется задуматься и придется отвечать перед своими народами, зачем они это делают. Потому что избежать негативных последствий у них не получится", - предупредил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Так он ответил на высказывания о "легитимности ударов Украины украинским оружием по России". Ранее в кабмине ФРГ назвали законными удары ВСУ по территории РФ оружием украинского производства.