Песков заявил, что Европа уже сейчас беднеет из-за вовлеченности в конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента напомнил, что на прошлой неделе ФРГ официально вошла в рецессию, инфляция устойчиво превышает 7%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Страны Европы уже сейчас ощущают на себе экономические последствия от того, что поддерживают Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован в среду в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

"Негативные последствия они переживают уже сейчас в экономическом плане. Мы знаем, что на прошлой неделе ФРГ официально вошла в рецессию, инфляция устойчиво превышает 7%, то есть каждый год на 7% "бюргеры" становятся беднее и каждый год на 7% они меньше зарабатывают", - заметил он, отвечая на вопросы журналиста.

Песков упомянул об этом, комментируя вовлеченность Европы и других стран Запада в конфликт на Украине.