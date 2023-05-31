Песков: "кормить русофобией" европейцев можно только до определенной степени

Денег у них становится меньше, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти европейских стран не смогут постоянно "кормить" своих граждан русофобией, так как люди ощущают на себе негативные экономические последствия от поддержки Украины, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин в среду.

"Кормить русофобией можно, и они (власти европейских стран - прим. ТАСС) кормят русофобией, но до определенной степени. Потом это перестает работать, когда денег в кармане становится меньше у них", - сказал представитель Кремля.