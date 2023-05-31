Хубезов подал в отставку с должности председателя комитета Госдумы по охране здоровья

Причиной решения стали планы вернуться в зону СВО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности председателя комитета Госдумы по охране здоровья в связи с возвращением в зону СВО. О своем решении он сообщил в среду на заседании генсовета партии "Единая Россия".

"Когда я уезжал первый раз, я обещал ребятам [в зоне СВО], что, когда вам будет трудно, я приеду, несмотря ни на что. Уважаемый Дмитрий Анатольевич [Медведев, председатель "Единой России"], я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья. На освободившуюся должность рекомендую своего заместителя Бадму Николаевича Башанкаева", - сказал Хубезов.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал кандидатуру Бадмы Башанкаева на эту должность.

"Я считаю, что эта кандидатура достойная, и мы с удовольствием ее поддержим, искренне", - сказал он.Мурашко добавил, что Башанкаев является потомственным врачом. По его словам, отец парламентария - хирург, а мать - фармацевтический работник. "[Это] человек, который зарекомендовал себя как в практической медицине, так и в организации [здравоохранения]. Он блестяще показал себя как человек с мощной гражданской позицией, в том числе в период проведения специальной военной операции", - отметил министр.