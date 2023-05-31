31 мая, 16:02,
обновлено 31 мая, 16:17

Совет Думы включил в план работы на июнь проект о праве судимых заключать контракт с ВС РФ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Совет Думы на заседании в среду принял решение включить в план работы палаты на июнь законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом корр. ТАСС сообщил источник в аппарате Госдумы.

"Совет включил в программу работы на июнь законопроект о возможности в период мобилизации, военного положения и в военное время заключать военные контракты с гражданами, имеющими судимость, а также с гражданами, признанными ограниченно годными к военной службе", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
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