Генсовет "Единой России" утвердил глав регионов лидерами списков на выборах в заксобрания

Секретарь генсовета Андрей Турчак уточнил, что их также должны утвердить региональные конференции

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Генеральный совет "Единой России" на заседании в среду утвердил руководителей регионов, в которых в этом году пройдут выборы в заксобрания, главами партийных списков.

"В соответствии с уставом партии у нас с вами есть право внести свои предложения по участникам предварительного голосования на выборах депутатов регионального и местного уровня. Участники, предложенные генсоветом, проходят предварительное голосование в упрощенном порядке", - сказал на заседании секретарь генсовета Андрей Турчак, уточнив, что после поддержки со стороны генсовета их должны утвердить региональные конференции.

Затем Турчак зачитал 16 фамилий глав субъектов РФ, которые по предложению генсовета должны возглавить партийные списки на выборах в региональные парламенты. Среди них главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил генсовету проголосовать за предложенные кандидатуры "коллег, руководителей регионов, которые возглавят региональные списки". Совет предложение поддержал.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.