Лавров прибыл с визитом в ЮАР

С 1 по 2 июня глава российского МИД примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 31 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в среду с визитом в ЮАР, передает корр. ТАСС.

В Кейптауне российский министр с 1 по 2 июня примет участие в совещании глав МИД (СМИД) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, особое внимание в ходе переговоров в Кейптауне планируется уделить подготовке к предстоящему с 23 по 24 августа 15-му саммиту "пятерки".

Кроме того, в рамках СМИД БРИКС пройдет отдельное заседание с участием приглашенных руководителей внешнеполитических ведомств ряда развивающихся стран.

ЮАР станет финальной точкой третьего в 2023 году африканского турне Лаврова. Ранее глава российской дипломатии посетил Кению, Бурунди и Мозамбик.