В народную программу "Единой России" внесли более 70 изменений

Сформировано два дополнительных направления - это развитие новых регионов и развитие туризма

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Народная программа партии "Единая Россия" дополнена более чем 70 положениями, направленными на решение актуальных проблем. Такое решение принял в среду генсовет единороссов.

"Предлагаемые изменения касаются всех 14 направлений народной программы. Сформировано два дополнительных направления - это развитие новых регионов и развитие туризма. Всего предлагается более 70 изменений программы, не считая редакционных правок", - сказал, представляя генсовету проект изменений, руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

По его словам, эти изменения ориентированы на насущные запросы граждан, предложения учитывают в том числе необходимость содействия специальной военной операции и скорейшего восстановления инфраструктуры новых регионов. Сидякин подчеркнул, что в программе остаются все положения действующей редакции, при этом расширяется число категорий граждан, которые затрагиваются программой.

Одно из изменений предусматривает реализацию программы капремонта и модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах. "При поддержке партии средства на ее реализацию заложены в бюджет уже в этом году и в соответствующем трехлетнем бюджетном цикле", - сказал Сидякин.

Также программа дополняется пунктами о мерах поддержки технологического суверенитета и модернизации экономики, ускорения внедрения телемедицинских технологий в работу поликлиник, снижения бюрократической нагрузки на учителей в колледжах и техникумах, модернизации инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, расширения мер господдержки социального предпринимательства.

Изменения коснутся и работы по интеграции новых регионов в социально-экономическую жизнь страны, системы гуманитарной помощи нуждающимся, помощи в СВО. "По всем новым положениям программы мы начали работу еще в прошлом году, не дожидаясь официального утверждения. По многим уже есть результат", - резюмировал Сидякин.