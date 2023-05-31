МИД РФ: Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко отметил, что Украина создает риски безопасности ЗАЭС, выполняя требования США и Британии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), в том числе о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. Об этом говорится в опубликованном в среду ответе замглавы МИД РФ Александра Грушко относительно ситуации вокруг ЗАЭС.

"В отношении реакции Украины необходимо отметить, что она не стала для нас сюрпризом. Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трехсторонних договоренностей, затем та же участь постигла и формат двух отдельных двусторонних договоренностей Россия - МАГАТЭ и Украина - МАГАТЭ. Отвергли украинские власти и предложение руководителя агентства о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. Эта инициатива Pафаэля Гросси, анонсированная после посещения ЗАЭС 1 сентября 2022 г., содержала ряд важных элементов, выполнение которых содействовало бы прекращению украинских нападений на станцию", - сказал он.

Грушко подчеркнул, что Гросси и секретариатом МАГАТЭ при содействии России была проделана огромная работа в этом направлении, однако из-за недоговороспособности Украины и ее нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС реализовать инициативу так и не удалось.

По словам Грушко, Украина создает риски для безопасности на Запорожской АЭС, четко выполняя требования США и Великобритании.

"Безусловно, достойная лучшего применения настойчивость Киева в создании рисков безопасной эксплуатации ЗАЭС имеет объяснение. Дело в том, что Украина в этом вопросе, как и во многих других, лишена правосубъектности. Руководство этой страны четко выполняет требования Вашингтона и Лондона, которые в угоду политическим интересам легко приносят в жертву как жизни людей, так и безопасность атомных объектов на Европейском континенте", - добавил замглавы МИД РФ.

Брифинг Гросси

Он отметил, что брифинг гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Совете Безопасности (СБ) ООН создает основу для того, чтобы секретариат организации огласил имеющуюся информацию об украинских атаках на Запорожскую АЭС.

"В целом же отмечаем, что брифинг Р. Гросси в СБ ООН создает основу для того, чтобы Секретариат МАГАТЭ наконец-то огласил имеющуюся у него информацию об украинских атаках на ЗАЭС, а также открыто осудил столь безрассудные действия Киева. Рассчитываем, что руководство агентства продемонстрирует непредвзятость и неангажированность организации в этом вопросе", - говорится в комментарии замминистра.

Действия России

Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не размещала и не планирует размещать на территории Запорожской АЭС воинские контингенты и военную технику для наступательных действий, на станции находятся только те силы, которые необходимы для ее охраны от украинских нападений.

"Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий. На ЗАЭС находятся только те силы, которые необходимы для ее охраны от украинских нападений, а также для ликвидации их возможных последствий", - подчеркнул он.

РФ продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС, чтобы не дать возможность Киеву и Западу грубо нарушать рекомендации по ее безопасности, добавил Грушко. "В свете упомянутых в заявлении гендиректора МАГАТЭ рекомендаций по укреплению безопасности ЗАЭС мы продолжим обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и коллективному Западу их грубо и безответственно нарушать", - сказал он.

"<...> Мы будем принимать все необходимые меры для усиления безопасности ЗАЭС в соответствии с нашим национальным законодательством и взятыми обязательствами в рамках профильных международно-правовых инструментов, участником которых является наша страна", - отметил Грушко.