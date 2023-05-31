МИД РФ прокомментировал решение Германии закрыть генконсульства России

Как указали в министерстве, в ФРГ должны понимать, что вся полнота ответственности за деградацию двусторонних отношений лежит на германской стороне

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Провокационные действия Берлина по закрытию четырех российских генконсульств не останутся без реакции, в Берлине должны понимать, что полнота ответственности за деградацию отношений между странами лежит на германской стороне. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в среду.

"В ФРГ должны понимать, что вся полнота ответственности за деградацию двусторонних отношений лежит на германской стороне. В Берлине могут не сомневаться, что эти непродуманные провокационные действия не останутся без нашей должной реакции", - заявили в министерстве.

"Расцениваем требование МИД ФРГ закрыть до 31 декабря 2023 года генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне на фоне решения Германии сократить свое консульское присутствие в России как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-германских отношений, насчитывающих десятилетия многогранного, насыщенного и взаимовыгодного сотрудничества", - добавили в министерстве.

На Смоленской площади указали, что Россия категорически отвергает любые попытки ФРГ снять с себя вину за нагнетание ситуации, Москва призывает власти Германии остановиться. "Именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз. При этом забывая о двукратном диспаритете в свою пользу по численности персонала загранучреждений. Наши ответные действия предпринимались исключительно в порядке реакции и на основе принципа взаимности", - заявили в МИД РФ.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер заявил, что правительство Германии заявило в среду Москве о необходимости прекратить работу четырех из пяти генконсульств России в Германии в качестве ответа на решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений в РФ до 350.