Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии взаимоуважения между Молдавией и Россией

Официальный представитель российского МИД указала, что "взаимоуважения нет у нынешнего президента Молдавии, обладательницы румынского паспорта"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Отношения между Россией и Молдавией всегда строились на взаимном уважении, народы двух стран исторически многое связывает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом дипломат назвала ложью слова президента Молдавии Майи Санду о том, что в отношениях с РФ у республики никогда не было взаимоуважения.

"[Слова Санду об отношениях с РФ] снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и ее людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном во вторник.

"Взаимоуважения нет у нынешнего президента Молдавии, обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык", - указала официальный представитель МИД РФ.