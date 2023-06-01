Дума обсудит денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

В пояснительной записке к проекту сказано, что после принятия в состав РФ новых регионов "возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только" России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг планирует обсудить денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также законопроекты о штрафах до 1,5 млн рублей за нарушения при использовании биометрических данных граждан и о регулировании рынка табака.

Законопроект о денонсации договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива внес в Госдуму президент России Владимир Путин 24 мая. Документ подписали в Керчи 24 декабря 2003 года, в нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.

В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море. В пояснительной записке к проекту о денонсации в свою очередь указано, что после принятия в состав РФ новых регионов "возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только" России.

Законопроект о штрафе должностных лиц банков за нарушения в обращении с биометрией внесли в палату парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций в начале мая. Согласно документу, для граждан штраф составит от 6 тыс. до 10 тыс. руб., для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц - от 300 тыс. до 700 тыс. руб. За повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тыс. руб., для ИП - до 1 млн руб., для юрлиц - до 1,5 млн руб. До этих же размеров вырастут и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных.

Регулирование табачного рынка

Также депутаты рассмотрят во втором чтении правительственный законопроект о комплексном регулировании рынка табака. Документом предусматривается лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табачной, никотинсодержащей продукции и сырья, установка требований к оборудованию для их производства, в том числе обязанность по его госрегистрации и консервации в случае неиспользования, регулирование учета продукции и сырья, которое будет основано в том числе на системе маркировки "Честный знак", ввод специализированного государственного контроля в этой сфере, пресечение незаконного производства и оборота продукции и сырья, в частности, предусмотрены основания для их изъятия и последующего уничтожения.

Поправками ко второму чтению предусматривается уточнение оснований для консервации основного технологического оборудования для производства табака, а также корректируются количественные нормы для табачной и никотинсодержащей продукции, разрешенной к перемещению физлицами для личного пользования в РФ без маркировки средствами идентификации. Из законопроекта исключены определения терминов "жидкость для электронной системы доставки никотина" и "никотинсодержащая продукция", а также "электронные системы доставки никотина".