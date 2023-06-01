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В Совфеде допустили смену председателя ОБСЕ в 2024 году из-за разногласий ее членов

Михаил Почуев/ ТАСС
© Михаил Почуев/ ТАСС

Зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Чижов считает, что компромиссным вариантом для всех государств - членов организации мог бы стать Казахстан

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Разногласия стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могут быть решены посредством замены Эстонии в качестве председателя ОБСЕ в 2024 году. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший постоянный представитель РФ при ЕС (2005-2022) Владимир Чижов.

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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее высказал опасения в связи с тем, что ОБСЕ может распасться из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии на следующий год.

"Есть разные варианты (решения проблемы - прим. ТАСС). Не думаю, что предложат нынешнему, откровенно говоря, не самому мощному председателю - Северной Македонии, продлить [мандат] на год. Могут попросить Финляндию взять не 2025, а 2024 год. Разные варианты есть, но для этого нужен компромисс всех 57 государств - членов ОБСЕ. Все решения ОБСЕ, этим, в общем-то, эта организация ценна, принимаются исключительно консенсусом", - подчеркнул Чижов.

"Говорить о том, что пора "заказывать венки" ОБСЕ, наверное, немного рановато, но проявить беспокойство судьбой этой организации - самое время", - добавил он.

По мнению сенатора, Казахстан мог бы стать компромиссным вариантом для всех государств - членов ОБСЕ. "Казахстан проводил саммит ОБСЕ у себя в Астане в 2010 году. Надо сказать, успешно провел. Другое дело, что радетели за Эстонию могут не согласиться на Казахстан", - уточнил Чижов. 

Теги:
КазахстанФинляндияСеверная МакедонияРоссияЧижов, Владимир АлексеевичХаависто, Пекка
© Информационное агентство ТАСС
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