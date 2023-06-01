Антонов прокомментировал заявления США о том, что они не поддерживают вылазки ВСУ в России

По словам посла РФ в Соединенных Штатах, Вашингтон демонстрирует "безразличие к преступлениям бандеровцев, направляя новую военную помощь Киеву"

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Вашингтон демонстрирует безразличие к преступлениям Киева, направляя ему новый пакет военной помощи на $300 млн, утверждения США о том, что они якобы не поддерживают вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в РФ, "гроша ломаного не стоят". Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Фиксируем упорство администрации в эскалации украинского кризиса. Местные власти вновь с гордостью говорят о предоставлении финпомощи и очередной партии ПВН (продукции военного назначения - прим. ТАСС) своим обезумевшим киевским марионеткам. Заодно склоняют европейских сателлитов к сковыванию технологического развития России дополнительными торговыми барьерами, - подчеркнул дипломат, комментируя выделение властями США очередного пакета военной помощи Украине. - И это сразу после череды террористических актов ставленников США в Москве и Московской области. Вместо того чтобы призвать режим [президента Украины Владимира] Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев. Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят".

"Новый американский "пакет помощи" на общую сумму $300 млн - хорошая подпитка прогнившему режиму в Киеве", - отметил посол.