Число инспекторов МАГАТЭ для предстоящей ротации на ЗАЭС увеличивать не будут

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что эта миссия согласована

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Девятая группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая должна прибыть для ротации, уже согласована, расширять ее состав не планируется. Об этом заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство собирается усиливать присутствие на Запорожской АЭС. Этот шаг, пояснил он, предпринимается из-за ухудшения ситуации с военной активностью вокруг станции.

"В рамках новой ротации увеличения числа инспекторов МАГАТЭ не будет. Эта миссия согласована, там будет три человека", - сказал он. Карчаа отметил, что ситуация с ротацией не прояснилась, на текущий момент даты еще нет.

Ранее он заявлял, что увеличение числа инспекторов МАГАТЭ не решит проблему безопасности станции.

Седьмая смена инспекторов агентства состоялась на Запорожской АЭС 27 апреля без происшествий, в состав восьмой группы вошли австралиец и словак. Им на смену должны приехать специалисты из Аргентины, Ирландии и Марокко, но ротация была дважды перенесена из-за Украины, новая дата еще не определена.