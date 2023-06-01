В Думе хотят наделить сотрудников МЧС и ЧОП правом сбивать беспилотники

Замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный пояснил "Известиям", что на фоне атаки БПЛА на Москву депутаты решили "не затягивать" с рассмотрением уже находящегося в нижней палате законопроекта о противодействии перемещению дронов силовыми ведомствами

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы подготовили поправки к принятому в первом чтении законопроекту о противодействии перемещению беспилотников силовыми ведомствами, которые позволят сотрудникам частных охранных организаций (ЧОП), МЧС и подразделений транспортной безопасности сбивать беспилотники. Об этом в четверг пишут "Известия" со ссылкой на одного из авторов документа, замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

"Мы хотим наделить полномочиями фактически всех, кто занимается нашей защитой: и кто в погонах, и кто непосредственно отвечает за вопросы безопасности. Например, подразделения транспортной безопасности, МЧС, ЧОПы. Это достаточно широкий круг людей и организаций, уполномоченных лиц, которые имеют соответствующую квалификацию, они знают, как обращаться с оружием", - сообщил Выборный.

Он отметил, что на фоне атаки БПЛА на Москву, произошедшей 30 мая, депутаты приняли решение "не затягивать" с рассмотрением уже находящегося в нижней палате законопроекта о противодействии перемещению беспилотников силовыми ведомствами. Этот законопроект планируют принять во втором и третьем чтениях до конца июня.

Документ внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по информполитике Александром Хинштейном и по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Как отмечал ранее Хинштейн, действующее законодательство позволяет сотрудникам силовых ведомств противостоять только воздушным беспилотникам.

Законопроект наделяет МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП правом пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде и на земле. Как уточняется в пояснительных материалах, пресечение движения будет производиться в том числе посредством уничтожения или повреждения беспилотников, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими