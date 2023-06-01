В "Росэнергоатоме" заявили об отказе от работы на ЗАЭС около 800 человек из-за угроз Киева

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа отметил, что Россия следует курсу на сохранение персонала на Запорожской АЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Порядка 800 человек не подписали контракт с компанией, эксплуатирующей Запорожскую АЭС (ЗАЭС), из-за запугиваний со стороны Украины, которая финансирует их саботаж. Об этом заявил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Порядка 800 человек либо запуганы, либо предпочли саботировать работу за деньги, которые выделяет Украина. Они не заключают договор с эксплуатирующей организацией", - сказал он.

Карчаа уточнил, что часть из них находится в Энергодаре, некоторые уехали. По его словам, у них нет доступа на станцию, но их не лишили права выхода на работу. Карчаа подчеркнул, что Россия следует курсу на сохранение персонала на ЗАЭС.

Советник гендиректора концерна отметил, что украинский "Энергоатом" продолжает распространять ложную информацию для давления на сотрудников ЗАЭС. В частности, добавил он, было опубликовано сообщение о пытках на станции и о запрете общения, но "ни каких-либо доказательств, ни имен, ни хотя бы должностей не было представлено".

Карчаа сообщал ТАСС, что более 4 тыс. человек заключили трудовой договор с компанией, которая занимается эксплуатацией Запорожской АЭС. По его мнению, для работы ЗАЭС по российским стандартам нужно около 5-6 тыс. человек с учетом запуска всех шести энергоблоков. Он сообщил, что формирование штата АЭС планируется завершить к осени.